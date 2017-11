Orçamento mais curto barra serviços básicos

INVESTIMENTOS. Os municípios são, por determinação constitucional – obrigados a manter investimentos mínimos nos serviços essenciais. No caso específico de Americana, os gastos previstos só para Educação e Saúde em 2018 beiram a casa dos R$ 400 milhões. Algo próximo dos 52% do orçamento municipal projetado. Além disso, a Ação Social vai movimentar projetos orçados em outros R$ 15,8 milhões no ano. Como apontou a própria FNP, os gastos assumidos pelos municípios são cada vez maiores, mas eles continuam arrecadando pouco.

Para tapar buraco nas ruas ou capinar praças, por exemplo, o governo municipal estabelece prioridades, direcionando os recursos disponíveis para a execução de serviços que vão beneficiar mais moradores. Se opta, no caso, por recapear uma avenida estratégica porque ela concentra o maior fluxo de veículos. As demais ruas do bairro, no caso, esperam. E o mato permanece na praça por mais tempo.

As despesas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social comprometem mais da metade de todo o orçamento disponível para as administrações municipais. Tal constatação, aliada aos compromissos compulsórios para o pagamento de dívidas e repasse ao Legislativo, comprometem a zeladoria das cidades. A situação, revelada na última terça-feira pela FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), se confirma, por exemplo, em Americana, onde a prefeitura é obrigada a adotar estratégias especiais para manutenção dos espaços públicos.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

O secretário da Fazenda, Ricardo Fernandes, explica que Americana hoje precisa dos recursos que chegam de fora, por meio de emendas ou de repasses especiais, para financiar projetos ou serviços. “O governo municipal, sem capacidade de investir, vira ‘cliente’ da União ou do Estado”, disse.

Na visão do secretário, Americana também sofre com uma situação conjuntural histórica, onde a União fica com 85% dos tributos arrecadados, enquanto as cidades são cobradas pela prestação dos serviços. “É no balcão da prefeitura que o cidadão reclama. É aqui que ele pede o remédio, exige o tratamento médico”, explica. “As prefeituras são cobradas por benefícios que são universais, e que deviam ter dinheiro das outras esferas de governo”, alerta o secretário.

Fernandes reconhece que esta questão é debatida há décadas e que, apesar das queixas dos prefeitos, só pode haver solução com uma reforma tributária. Algo estrutural. Por enquanto, fala, o município espera a reação da economia e arrecadação maior: “O problema não é só a divisão do bolo. É o tamanho do bolo. Com a crise, ele está menor”, disse.

Para FNP, reforma é essencial é urgente

Para Jonas Donizette (PSD), prefeito de Campinas e presidente da FNP, a situação exige dos governantes municipais o engajamento em ações organizadas que coloquem em discussão mudanças necessárias na política nacional de distribuição de receitas entre todas as esferas de governo. Segundo ele, os agentes municipais não podem permanecer apáticos diante da crise econômica que afeta seus caixas. O corte de gastos, considerou, é essencial.