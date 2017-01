Operadora de caixa é assaltada por homem com touca ninja em Americana

A operadora de caixa E.A.R., de 25 anos, foi assaltada na noite desta quarta-feira (25), em Americana, por um homem que usava uma touca ninja. Por volta das 22h15, a operadora de caixa caminhava pela Rua Marco Campari, no bairro São Luiz, quando um homem surgiu pelas costas da vítima e, como um revólver, anunciou o roubo.

Com ameaças, o assaltante disse que não era para a vítima gritar e obrigou que ela entregasse a bolsa. Ao ficar de frente com o homem para entregar seus pertences, a mulher percebeu que o suspeito usava uma touca ninja. O ladrão pegou a bolsa da mulher, com documentos pessoais e cartões bancários, e fugiu. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Em Nova Odessa, ainda na noite de ontem, uma jovem de 19 anos estava em um ponto de ônibus, quando foi abordada por um homem que roubou seu celular, a levou para um matagal e a estuprou. Entretanto, após a vítima passar as características do criminoso, ele foi flagrado por guardas municipais e acabou preso