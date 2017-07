Operação prende três indivíduos por tráfico no Jardim dos Lírios

Foto: Divulgação / GAMA

Nesta quarta-feira (5), uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) em parceria com a Gama (Guarda Municipal de Americana), com o auxílio do canil da corporação, resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de 123 porções de entorpecentes no Jardim dos Lírios, em Americana. Além dos três indivíduos presos, um menor também foi detido, ouvido e liberado.

De acordo com o guarda municipal Siderley Aparecido de Almeida, após averiguações em residências no Jardim dos Lírios, por volta das 11h10, as equipes localizaram os entorpecentes em três casas. Foram encontrados uma pedra de haxixe, 29 porções de maconha, 14 porções de cocaína, 79 pedras de crack e R$ 112 em espécie, que foram apreendidos.

Como resultado da operação, três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, e encaminhados para a Cadeia de Sumaré. Um menor foi ouvido e liberado a um responsável.