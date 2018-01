Ônibus coletivo é assaltado no São Vito

O transporte público voltou a ser alvo de ação criminosa em Americana. O ônibus da empresa Viação Princesa Tecelã Transporte, que fazia o percurso da Linha 105 (Bairro Bertine X Bairro Alvorada), foi assaltado na noite de sexta-feira.

Segundo o motorista do ônibus, eram 22h30, quando uma pessoa no ponto em frente a um supermercado na Rua João Bernestein, no bairro São Vito, pediu parada. Ao abrir a porta, o indivíduo entrou retirando uma faca que estava escondida embaixo da blusa e anunciou o assalto. Sob grave ameaça, a vítima, entregou R$ 90 em moeda (dinheiro provenientes de passagens do dia) e R$ 20 que estavam em sua carteira.

LEIA TAMBÉM: MB diz que distância entre aterros não é significativa

O assaltante fugiu a pé e não foi encontrado pela polícia.