Omar vê projeto ‘Segunda Sem Carne’ com receio

Aprovado em primeira discussão na semana passada, o projeto de lei do vereador Guilherme Tiosso (PRP), que autoriza a Prefeitura de Americana a instituir o Programa Segunda Sem Carne nas escolas municipais deve ter segunda votação polêmica. O assunto foi bastante discutido nas redes sociais, e nesta segunda (20), o prefeito Omar Najar (PMDB) disse que a iniciativa precisa ser melhor discutida. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A proposta visa, segundo o autor, proporcionar uma alimentação mais saudável aos estudantes, substituindo a carne por vegetais que também sejam ricos em proteínas, uma vez por semana. A ideia é incentivar as crianças a provar alimentos diferentes, e estimular o consumo de vegetais nutritivos.

LEIA TAMBÉM: Procura por seguro em Americana tem aumento de 30%

O prefeito, entretanto, disse que é preciso maior debate sobre o tema. “Eu acho que a gente tem que ouvir as famílias, porque a gente tem que pensar o seguinte: tem muita criança que vai lá às vezes nem para estudar, vão para comer realmente, e precisa de substância. É um assunto que a gente tem que conversar com nutricionista. Como é autorizativo, vamos discutir, conversar, falar com o vereador novamente, porque ninguém que prejudicar os alunos. E ser humano nasceu carnívoro, e todo mundo gosta de carne”, disse Omar em entrevista coletiva.