Omar sanciona lei por travessia preferencial

O prefeito de Americana, Omar Najar, sancionou nesta segunda-feira (13) duas leis decorrentes de projetos do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim. Uma delas cria o Programa de Travessia Preferencial Para Pedestre, que visa desenvolver uma nova cultura na relação entre pedestres e motoristas. Inspirada em diversos municípios em que pedestres têm preferência na travessia, a legislação prevê que o Poder Executivo crie políticas públicas e faça uma divulgação que modifique a lógica do trânsito atual. Foto: Thomaz Fernandes - Prefeitura de Americana

Pela lei, independentemente de estar em uma faixa, o pedestre que sinalizar com a mão tem preferência na travessia, obrigando a parada do veículo que eventualmente estiver passando pela via. A regra só não se aplicaria em locais com semáforos, quando a sinalização luminosa se sobrepõe. O prefeito, Omar Najar, defendeu a ideia e destacou ainda a necessidade de o município se aperfeiçoar no trânsito municipal. Ele destacou que o respeito à própria faixa de pedestre precisa ser estimulado. “Eu até mesmo estudo que se adote aquelas faixas em 3D, para que os motoristas se obriguem a reduzir a velocidade”, destacou Omar.

