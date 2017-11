Omar sanciona alteração no Dia da Consciência Negra

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), sancionou na tarde desta sexta-feira a lei aprovada nesta quinta pela Câmara de Americana para alterar feriado do Dia da Consciência Negra do dia 20 de novembro para o terceiro domingo do mês. A matéria passou na Câmara por 10 votos a 8 em sessão quente e marcada por muitos protestos. A publicação da lei ocorre neste sábado.

O feriado havia sido instituído após aprovação de lei de autoria do ex-vereador Davi Ramos, em março do ano passado, e desde maio de 2017 sofre tentativas de derrubada, sendo duas delas na Justiça, onde não houve êxito, e duas na Câmara. Na primeira, projeto de Luiz da Rodaben (PP) promovia a mesma alteração proposta por Omar neste novo projeto. A matéria chegou a ser aprovada em primeira discussão, mas após a mudança de três votos, foi barrada.

A alteração ansiada pelos comerciantes e empresários, e rechaçada pelos movimento negro e pelos movimentos sociais, só conseguiu êxito agora, ao chegar em regime de urgência na quarta-feira da semana passada, e ser aprovada nas duas discussões.