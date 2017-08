Omar revoga processo de compra de suco

Ela é uma das entidades envolvidas no escândalo da merenda escolar no Estado e alvo da Operação Alba Branca, desencadeada pela Polícia Civil no ano passado. O valor total do contrato seria de R$ 374 mil. De acordo com edital publicado pela Secretaria de Administração, a autorização para a revogação do certame partiu do prefeito Omar Najar (PMDB), com base em manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Depois de suspender provisoriamente, a Prefeitura de Americana decidiu revogar nesta sexta-feira a chamada pública vencida pela Coagrosol (Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis) para o fornecimento de 50 mil litros de suco de laranja para 11 escolas do município.

Foto: Alex Silva / Estadão Conteúdo

A decisão de suspender o processo de compra foi tomada no último dia 20, depois que a reportagem do LIBERAL fez questionamentos à administração, já que ao lado da Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar), a Coagrosol foi pivô da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada na Assembleia Legislativa e é investigada pelo Ministério Público e pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) por suposta formação de cartel e fraude em licitações.

A Coaf também manteve contrato com a prefeitura americanense, isso na gestão do ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB), para o fornecimento de alimentos para a merenda escolar. “Em virtude da posição do Estado, a prefeitura está suspendendo a contratação para averiguar a situação da empresa e eventual impedimento”, afirmou o Poder Executivo, em nota.

A Prefeitura de Americana fez referência – na ocasião – ao fato de que, em novembro do ano passado, a Secretaria de Estado da Educação decidiu revogar o pregão eletrônico, cujo vencedor foi a Coagrosol, para o fornecimento de suco de goiaba por “razões de interesse público”. A informação também foi repassada pela reportagem do LIBERAL à prefeitura. A decisão levou em consideração parecer emitido pela consultoria jurídica do Desup (Departamento de Suprimentos e Licitações).

Outro lado

Em nota, a Coagrosol informou que “foi intimada pela prefeitura da revogação e estará tomando conhecimento dos fundamentos da decisão, devendo apresentar recurso posteriormente”.