Omar prorroga calamidade financeira pela 2ª vez

A Prefeitura de Americana publicou decreto nesta quarta-feira (16) onde prorroga, pela segunda vez e novamente pelo prazo de 180 dias, a situação de calamidade financeira no município. O documento original foi assinado pelo prefeito Omar Najar (PSDB) em 10 de outubro de 2016 e prorrogado pela primeira vez em fevereiro deste ano.

O chefe do Executivo argumenta que as medidas adotadas pelo atual governo para promover a austeridade fiscal e a contenção da despesa pública não surtiram, ainda, os efeitos necessários para o saneamento das contas públicas.

“Considerando que as despesas com pessoal permanecem acima do teto de gastos, equivalente a 54% da receita corrente líquida; considerando que se mantêm inalteradas todas as demais circunstâncias que justificam a declaração de calamidade financeira no município e, considerando a necessidade de continuar reduzindo os gastos públicos, bem como buscar as melhoras soluções para a população americanense, com objetivo de recuperar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, fica prorrogada pelo prazo de 180 dias a situação de calamidade financeira no município de Americana”, traz o decreto assinado em conjunto por Omar, pelo secretário interino de Administração, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, e pelo secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri.