Omar assina intenção para instalação da Univesp

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB) assinou nesta quinta-feira uma carta de intenção para a instalação de um polo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) no município. O Executivo já prepara as contrapartidas necessárias para que a partir de 2018 sejam oferecidos cursos para 300 estudantes na cidade, de forma gratuita. Foto: Imprensa-Divulgação.JPG

O diretor administrativo da Univesp, Ricardo Bocalon destacou que em todo o estado, o planejamento para o ano que vem é chegar a mais 30 mil estudantes; neste ano foram 16 mil. “Temos trabalhado pela ampliação sem, no entanto, reduzir a qualidade da universidade pública”, destacou Bocalon. “Esse projeto do governo do Estado é inovador e vai revolucionar a história do ensino superior no Brasil. Acabamos de gerar mais 16 mil vagas, começando agora em agosto, e para 2018 serão 30 mil vagas e mais 15 mil vagas no segundo semestre, somando mais de 60 mil vagas”, completou.