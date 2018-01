Omar estuda soluções para ‘caos’ no Portal de Americana

Junte 11 cruzamentos, todos mediados por placas Pare, na “hora do rush”, com centenas de carros. Esse é o cenário diário da entrada de Americana pelo Portal, e o resultado não poderia ser diferente: inúmeras freadas e várias batidas, que compõem um verdadeiro “caos”, na avaliação de quem passa ou trabalha no local. A solução, no entanto, pode estar próxima, conforme informações da prefeitura, que informou que estuda o que pode ser feito naquele trecho.

De acordo com o frentista Henrique Lourenço, que trabalha no posto de combustíveis da rotatória de entrada da cidade, não há outra solução senão a instalação de semáforos. “Aqui os piores horários são das 10h ao meio-dia, e depois das 16h às 19h. Nesses horários de pico o movimento é intenso, é muita freada, buzinada e vira e mexe tem batidas”, relatou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta segunda-feira (15), e constatou o tráfego intenso de carros, motos e caminhões. Em vários momentos, a indecisão de motoristas ao atravessar ou não cruzamentos, quase provocou acidentes. A reportagem também presenciou motoristas aguardando mais de três minutos em determinados cruzamentos, e precisando avançar em alta velocidade para conseguir passar.