Omar entrega duas retroescavadeiras ao DAE

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), entregou duas retroescavadeiras ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) na manhã desta quarta-feira (30). As novas máquinas farão parte da frota e auxiliarão nos diversos trabalhos operacionais realizados pelas equipes da autarquia.

“Aos poucos, estamos retomando os investimentos no departamento”, afirmou o chefe do Executivo. “Com planejamento e responsabilidade orçamentária estamos conseguindo equilibrar as contas e fazer aquisições como essa”, completou.

O diretor geral do DAE, Leandro Tresoldi, se mostrou bastante satisfeito com as novas máquinas, que contribuirão para a melhoria na qualidade da prestação de serviços à população americanense.