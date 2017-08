Omar e Welington se envolvem em ‘briga’ por ambulâncias

O número de ambulâncias disponíveis para o atendimento dos pacientes virou o centro de debates políticos nesta semana. E a polêmica envolve personagens que alimentam rivalidade desde 2014. Na época, Omar Najar (PMDB) e Welington Rezende (PRP) disputaram a eleição suplementar para o cargo tampão de prefeito, em substituição ao cassado Diego De Nadai (PTB). Omar justificou o favoritismo e ganhou. Welington, no entanto, despontou como alternativa política e em 2016 foi eleito vereador.

Welington falou recentemente de uma creche que não funcionava por falta de transformador e do atraso nas obras no Hospital Municipal. Para Omar, foi tudo “campanha para ser prefeito”.

A questão das ambulâncias já era notícia no primeiro trimestre, quando o vereador denunciou que os veículos que deviam atender chamados de emergência estavam quebrados. Só uma ambulância se encontrava à disposição do serviço 192. Então, o vereador tratou de arrumar a parceria de uma oficina mecânica do São Jerônimo, que se comprometeu em consertar um veículo que não andava por falta de bateria e rolamentos. O guincho levou o veículo até a oficina sem cobrar. E Welington tratou de divulgar o episódio em vídeo nas redes sociais e em pauta oferecida às emissoras de TV.