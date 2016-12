O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), informou que irá renovar o decreto de calamidade financeira do município por tempo indeterminado. A situação foi anunciada e entrou em vigor em 11 de outubro em função da crise. A duração inicial era de 120 dias e vence em fevereiro, quando o Executivo renovará e desta vez sem estipular prazo final.

O estado de calamidade financeira permite, por exemplo, a utilização de recursos de outras pastas para manter o funcionamento do Executivo. As licitações para a aquisição de bens, insumos, serviços, alienação e patrimônio, por exemplo, precisam ser submetidas a uma comissão formada pelas pastas do Planejamento, Administração, Fazenda e Negócios Jurídicos, além do próprio chefe do Executivo.

Passa por esta comissão a elaboração de planos de redução de custos; deliberar sobre qualquer tipo de despesas para o erário municipal – incluindo termos, convênios e outros acordos com o Estado, a União, órgãos da administração direta – em que se imponha a contraprestação ao município, além de promover a redução de cargos comissionados, sem o desfalque dos serviços essenciais. Outra responsabilidade deste grupo é propor medidas necessárias e suficientes para promover a adequação da folha de pagamento. As medidas serão voltadas às autarquias e à administração direta.

Durante este período, contou o prefeito, o Executivo realizou exonerações de comissionados, corte de contratados por RPAs (Recibo de Pagamento de Autônomo) e ainda suspendeu horas extras para a maioria dos casos, além de projetar formas de diminuir as despesas da administração e cortar tudo que não comprometesse os serviços essenciais.

“Eu vou renovar a calamidade e vamos fazer da mesma forma que o governo do Rio Grande do Sul, vai ser por tempo indeterminado”, afirmou Omar. “Eu acho que foi um erro estipular um prazo, mas ao mesmo tempo uma situação criada que achávamos que ia ser por esse período. Na hora que a situação clarear nós vamos revogar e dar continuidade ao trabalho”, completou o prefeito durante entrevista.

Uma das coisas que ainda não foi debatida, por exemplo, é a redução do número de servidores concursados. Quando anunciado o estado de calamidade, o prefeito previa reduzir em até 1,5 mil pessoas no quadro de trabalhadores. Omar não descarta, mas não confirma se irá dar sequência ao processo de cortes.

A calamidade permitiu que o Executivo fizesse pagamentos de fornecedores e dos próprios servidores de outubro até dezembro.