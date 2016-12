Oito trabalhadores da Câmara de Americana decidiram, em assembleia, encaminhar uma denúncia contra o presidente da Casa, Pedro Nascimento Junior, o Peol (PV), por suposta negligência. A acusação que se faz é que o presidente da Casa deveria ter alertado à Promotoria sobre o atraso do duodécimo – repasse mensal de R$ 2,1 milhões ao Legislativo.

Foi acertado também no encontro que em caso de atraso dos salários até depois de quinta-feira haverá greve dos trabalhadores da Casa. Até agora há a expectativa de que até o fim da semana haja repasses suficientes para que a Casa quite as dependências.

Até agora, apenas o 13º salário está em atraso, mas a tendência é que o salário previsto para ser pago amanhã possa ser pago fora do prazo. O próximo mandato deve começar com problemas para o futuro presidente, já que não deverá haver provisionamento para quitar os consignados previstos para vencer em 2 de janeiro.

Peol afirmou nesta terça que não vê necessidade de comunicar o MP sobre o atraso do duodécimo.