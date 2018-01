Obra parada no Cemitério Parque Gramado incomoda moradores

A construção do muro do Cemitério Parque Gramado, em Americana, tem incomodado moradores das imediações do local. Segundo os reclamantes, a obra está parada desde novembro do ano passado. Eles relatam que, depois desse período, nunca mais viram funcionários dando continuidade aos serviços e, para piorar a situação, há restos de materiais de construção inviabilizando o acesso à calçada. Foto: João Nascimento / O LIBERAL

De acordo com a autônoma Marize Braz Martins, de 56 anos, o local está abandonado. “Eles fizeram uma parte do muro e agora abandonaram”. Ela relata que há muita sujeira na calçada, o que atrapalha a passagem de pedestres. “Tem muita terra, tijolo, está atrapalhando demais, porque muita gente passa por ali e a gente tem que andar no meio da rua. Não sei porque não terminam essa obra”, reclama a autônoma.

Outro problema enfrentado pelos moradores é a falta de manutenção. A costureira Maria Brassica, de 58 anos, costuma ir ao local visitar o túmulo do pai e diz que o mato está alto, o que facilita o aparecimento de escorpiões. “O mato está na altura do joelho, já vi até escorpião ali. A gente vai no cemitério e não vê ninguém trabalhando, é uma falta de responsabilidade isso”, desabafa a costureira.