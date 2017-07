Obra incompleta provoca queixas na Praia Azul

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana abriu pavimento na Rua Bahia, na Praia Azul, deixando a via sem asfalto há três meses. A situação vem causando transtornos aos moradores, que reclamam principalmente da poeira. O trabalho, realizado ao longo de três quarteirões, faz parte do serviço de ligação de esgoto dos empreendimentos Vida Nova I e II. O DAE disse que deve resolver em, no máximo, 15 dias.

A professora Tamires Falcão reclamou que os dois filhos estão sofrendo com a poeira provocada pelo asfalto aberto. As crianças, de um ano e oito meses e de quatro anos, são alérgicas. “Liguei várias vezes no DAE, falam que vão passar no setor responsável, mas nunca dão um prazo. Passa ônibus aqui, levanta muita poeira, as crianças daqui rua estão ficando todas doentes”, afirmou. “Está um degrau, à noite fica perigoso porque não tem visibilidade”.

De acordo com a Divisão de Obras, o serviço no local ainda não foi concluído, o que deve ocorrer em 15 dias. “Após os términos dos trabalhos, o reparo no asfalto será imediatamente realizado”, disse a autarquia.