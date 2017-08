O último adeus a Ralph Biasi

Familiares e amigos do ex-prefeito de Americana Ralph Biasi deram o último adeus ao político na manhã deste sábado. O corpo foi levado ao Crematório Municipal de Campinas no início da tarde, encerrando o velório do peemedebista. Ralph faleceu na manhã desta sexta-feira, aos 69 anos, após passar 15 dias internado no Hospital Albert Eisntein em São Paulo, com problemas respiratórios. Em uma cerimônia mais íntima, o sábado foi inteiro dedicado a presença dos familiares e amigos mais próximos.

O primo de Ralph, Luiz Antonio Miante, de 68 anos, disse que na família o político era visto como um homem muito inteligente e visionário. “Ele era mais reservado, não era muito expansivo. Muito dedicado a irmã e as três sobrinhas”, comentou. “A casa antigamente era frequentada por políticos, pessoas que buscavam fortalecer uma relação com ele. Nos últimos tempos, no entanto, o Ralph continuava a ter uma rotina muito ativa, mas cuidando mais da sua vida particular”, lembrou. Muito emocionadas, a irmã de Ralph e as sobrinhas não quiseram falar com a reportagem.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Também participaram do velório neste sábado, vereadores de Americana, entre os quais Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (PMDB) e o ex-prefeito do mesmo partido, Frederico Polo Müller, que comandou Americana entre 1993 e 1996. “Eu me filiei ao PMDB pelas mãos do Ralph, isso em 1975. Em 76 fiz parte do governo como diretor do Departamento de Promoção Social, Habitação e Saúde e sempre disse para ele que queria ser técnico. Mas hoje eu vejo que foi ali que fui contaminado pelo vírus da política. Posso dizer que fui prefeito depois e entrei no meio pelas mãos do Ralph”, comentou o ex-gestor.