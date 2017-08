Núcleo de Especialidades passa a atender em novo endereço

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

O Núcleo de Especialidades de Americana passou a atender a população, a partir desta segunda-feira (14), no prédio do antigo Hospital Infantil André Luiz, local em que já funcionam os ambulatórios da dor e de tuberculose. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança visa otimizar os recursos financeiros, humanos e materiais.

“A mudança não irá acarretar transtornos à população, uma vez que o prédio está situado no quarteirão ao lado e os usuários estão sendo informados por meio de cartazes e pelos próprios funcionários do loca”, trouxe nota da prefeitura. Apenas o equipamento de raio X e a cabine de fonoaudiologia ainda permanecem no prédio antigo do Núcleo, mas a administração acredita que ambos serão transferidos no decorrer desta semana.

LEIA TAMBÉM: No Terramérica, rua tem trechos interditados para obras

“No caso do Raio X, os pacientes que necessitam exames radiológicos estão sendo encaminhados ao Hospital Municipal, já as audiometrias e demais exames ligados à fonoaudiologia, os pacientes estão sendo avisados sobre mudança na agenda, em razão da mudança”, informou a prefeitura.