Novo furto de fios deixa praça sem luz no Mathiensen

Um novo furto de fios elétricos no bairro Mathiensen, em Americana, deixou outro espaço público sem energia. Há 15 dias, a Praça Antônio Baptista, ao lado da Rua dos Sabiás, está sem iluminação em todos os nove postes.

Segundo os vizinhos do local, ladrões aproveitariam as noites para arrombar as caixas protetoras e puxar os cabos. “Está cada vez mais escuro aqui, um breu total. Morro de medo pelo meu filho e a inquilina que chegam à noite e precisam caminhar este trecho todo no escuro” lamentou a dona de casa Cleide Favari Leite, de 56 anos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O LIBERAL foi até o espaço e constatou que além de energia, a praça também está com mato alto, árvores sem poda e com a construção de um banheiro abandonada. “Nós já protocolamos pedidos na prefeitura pedindo para podar essas árvores”, contou o aposentado João Favari, de 86 anos, morador da rua há 40 anos.

Este é o terceiro furto a cabos em locais públicos, desde junho do ano passado, no mesmo bairro. Antes da praça, ficaram sem energia a UBS (Unidade Básica de Saúde) e o CRAS (Centro Referenciado de Atendimento a Saúde). No total foram levados cerca de 400 metros de fio dos dois prédios, o que resultou em mais de um mês de paralisação dos serviços na UBS e dois dias no CRAS. Os prejuízos foram superiores a R$ 8 mil.

Por meio de nota, a Prefeitura de Americana disse que tem reparado “constantemente” a rede elétrica nas praças, mas uma série de vandalismos e roubos tem prejudicado o atendimento. Os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também informaram que a greve de servidores atrasou os reparos nestes espaços. “Um pedido de reforço na segurança para a Gama será reiterado e o conserto providenciado”, garantiu a assessoria de imprensa da administração.

