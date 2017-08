Novo formato do LIBERAL é aprovado pelos leitores

Entre os assinantes que estão com o jornal há décadas, a mudança também agradou. O aposentado Antonio José Bragante disse que achou mais fácil ler no novo formato. “Gosto de ler esportes e os artigos, então para mim ficou muito bom”, elogiou, lembrando do crescimento do caderno esportivo.

Este fator, de acordo com o empresário Emerson Santana, garante que os clientes de sua barbearia tenham mais interesse em ler as notícias do dia. “Ele é mais compacto e fácil. Todo mundo na barbearia comentou”, disse o empresário que assinou recentemente o conteúdo do grupo. “Baixei o aplicativo e vou ler dessa forma porque também facilita bastante”, contou sobre o Liberal Portal, que envia notícias em tempo real aos smartfones e já está disponível para download nas lojas Google Play (Android) e App Store (IOS).

Mais prático, ágil e funcional. Esta é a tônica dos comentários feitos pela população um dia após as alterações no formato do jornal impresso e o lançamento de novas plataformas digitais pelo Grupo Liberal. O formato escolhido, denominado de germânico, aumentou o número de páginas e conteúdo disponível aos assinantes.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Satisfeita com a repercussão das mudanças, a diretora industrial do grupo, Juliana Medon Bianco Giuliani, disse que recebeu comentários positivos de leitores de diferentes faixas etárias, o que mostrou o tamanho da abrangência do veículo. “O jornal ficou mais fácil para levar ao trabalho, no transporte ou ler no intervalo de almoço. Com as editorias novas e as ferramentas de vídeos que agora podemos inserir no impresso, vai provocar a leitura do jornal e um interesse novo por ele”, pontuou.

O diretor comercial do grupo, Edison Carone, contou que durante o processo de criação foi questionado sobre a linha jornalística. “O nosso perfil jornalístico não mudou. Entregamos um produto novo, sem perder a essência”, pontou.

Nas bancas de jornal os vendedores dizem que é mais atrativo para os consumidores o formato germânico. “Ficou mais grosso o jornal e por isso chamou atenção de quem veio aqui no domingo. O comentário em geral é que ficou melhor”, disse Rosana Rasmussen, que há sete anos comanda uma banca na Rua Florindo Cibin.

As mudanças também chegaram na rádio 94.7 FM, que desde o domingo passou a transmitir as partidas do Campeonato Brasileiro, em parceria com a Rádio Transamérica. “Fiquei feliz com as transmissões. Ouvi o jogo ainda no domingo e ficou mais extrovertido”, opinou o jornalista Alberto Augusto. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Parceiros do Grupo Liberal, os empresários da cidade também elogiaram as alterações no formato do jornal impresso e plataformas online. O proprietário da empresa MicroLaser, André Lopes de Oliveira, diz que está curioso para conhecer as funcionalidades do novo aplicativo Zappar. “Eu ainda não baixei porque cheguei de viagem agora, mas vi compartilhamentos (do vídeo explicativo) no Facebook e vou baixar o aplicativo, sim. Eu acho que o novo formato do jornal impresso também ficou bacana, assim como a disposição do conteúdo”, pontuou.

Uma das responsáveis pelo setor de marketing e eventos da Unimed Americana, Jennifer Valadares, disse que é importante ter plataformas digitais para suportar novos formatos de anúncios. “O engajamento no digital hoje é muito grande. Com os smartphones sempre na mão estas plataformas estão inseridas na rotina das pessoas. Acredito que vamos ter um número de acessos grandes”, comentou com relação À peça publicitária divulgada na edição deste domingo, usando o aplicativo Zappar.

O gerente de compras da Meta Materiais Elétricos e Hidráulicos, Dener Maurício Scaranello, contou que teve uma boa surpresa no domingo de manhã. “Achei o jornal muito mais prático. O que eu senti diferença foi no papel. Ficou mais fácil de manusear”, declarou.