‘Nova Câmara’ é a que menos gasta dinheiro na década em Americana

Embalada pelo discurso de mudança e de tentativa de deixar para trás velhos rótulos da política, a “nova” Câmara de Americana – que teve 14 novos eleitos para as 19 cadeiras nas últimas eleições – foi a que menos gastou com gabinetes na década. Os gastos de 2017 foram menores, inclusive, que os de 2010, 2011 e 2012, quando havia apenas 13 parlamentares.

A redução é nítida principalmente nas despesas com telefonia, maior gasto dos vereadores, por conta do uso de aplicativos como o WhatsApp e da redução no número de celulares corporativos. Em 2017, os líderes de gastos nos gabinetes foram Guilherme Tiosso (PRP), com R$ 6,7 mil, sendo R$ 6,1 com telefonia fixa e móvel, seguido de Juninho Dias (MDB), com R$ 6,2 mil ao todo e R$ 6,1 de telefone. Foto: Editoria de Arte / O Liberal

O valor é praticamente a metade do que gastaram vereadores da legislatura passada. Em 2015 e 2016, os parlamentares Leonora do Postinho e Paulo Chocolate foram os campeões de despesas – gastaram R$ 15,7 mil e R$ 11,9 mil, respectivamente. O limite é de R$ 24 mil por ano.

Redução

Para o atual presidente da Câmara, Alfredo Ondas (MDB), que foi vereador suplente em outros anos, a redução nos gastos é resultado de conscientização, dentre outros fatores.

“Acho que boa parte dos vereadores está no rumo de consciência em relação ao bom uso do dinheiro público. A gente percebe que não estão exagerando”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Ondas relatou que diminuiu de 150 para 50 o número de chips de celulares corporativos, o que reduziu o gasto geral com telefonia móvel pela metade, segundo sua assessoria. O gabinete mais econômico de 2017 – e também da década analisada pelo LIBERAL – foi o do vereador Marschelo Meche (PSDB), que consumiu, no ano, apenas R$ 270, sendo R$ 249 com telefonia.

“A gente cortou o uso do celular corporativo, porque a gente tem hoje em dia o WhatsApp que substitui a ligação. É uma forma de economizar, já que quem paga é o município. Pedi para meus assessores usarem o menos possível o telefone do gabinete e a gente acaba usando nosso próprio celular”, afirmou o tucano. Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Para Pedro Peol (PV), que esteve em legislaturas passadas, a economia está ligada aos avanços da tecnologia e ao fato de a maioria dos vereadores usar o celular pessoal. “O celular oferece várias formas para trabalhar, e custa pouco ter um plano de internet no celular, a gente responde e-mail, usa o WhatsApp, redes sociais”, comentou.