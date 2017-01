No Jardim dos Lírios, homem é preso e adolescente é detido por tráfico de drogas

Um homem foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido neste domingo (22), em Americana, por tráfico de drogas. Após ser ouvido pela Polícia Civil, o menor foi liberado. Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Força Tática da PM (Polícia Militar) estava em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, quando no cruzamento das ruas Pica Pau e dos Colibris flagraram G.A.S. ao lado de um veículo Uno, ocupado por um casal, passando drogas para o motorista e recebendo dinheiro.

Ao notar a viatura, o suspeito jogou o que tinha nas mãos para dentro do carro. Os policiais conseguiram abordar o homem e nada de ilícito foi encontrado. Já no veículo, foram localizados R$ 160 em dinheiro e cocaína. Os três foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde G.A.S. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já o casal foi ouvido apenas como testemunha e liberado.

Ainda neste domingo (22), no Jardim dos Lírios, um adolescente de bicicleta viu a viatura da PM e jogou no chão sete porções de maconha. Os policiais perceberam a ação do menor e resolveram abordá-lo. Com o garoto, foram encontrados R$ 21. Ao ser questionado, ele disse aos policiais que vendia drogas no bairro. Ele foi levado plantão policial do município, onde foi ouvido e liberado após a chegada da mãe.