No Jardim Brasil, terreno da prefeitura tem mato alto e entulho

No Jardim Brasil, em Americana, um terreno da prefeitura gerou reclamação de moradores por conta do mato alto e descarte de entulho. Trata-se de um espaço na rua Rosa Marchini Miante, que também está com o asfalto estragado, segundo informações de uma moradora de Americana. De acordo com ela, as más condições do local persistem há cerca de 2 anos.

Rosangela Moscardini trabalha em um condomínio na Avenida Antonio Centuriane Bôer, ao lado do terreno da rua Rosa Marchini Miante. Ela diz que o mato alto do espaço da prefeitura atrai insetos, escorpiões e aranhas. “Aqui é um condomínio, tem 180 famílias. A solução a que a síndica está recorrendo é a dedetização”, explica ela. O terreno também tem descarte irregular de lixo frequentemente; Rosangela relata que já viu resto de construção, madeiras e até sofá no local.

O asfalto da rua em questão também é alvo de reclamação da moradora do município. “O asfalto foi danificado. O lixeiro nem vem aqui para pegar o lixo na casinha porque o asfalto já cedeu, e está tomado por mato”, relata.