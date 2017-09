Nexans anuncia fechamento de planta em Americana

Em comunicado oficial enviado à reportagem, a Nexans Brasil confirmou o anúncio do encerramento, citando a crise econômica vivida no País nos últimos três anos como motivo para a decisão estratégica de fechar a planta.

A reportagem do Grupo Liberal apurou que os trabalhadores receberam a notícia em reunião às 14 horas desta sexta, quando foram informados de que as atividades seriam encerradas e o período de transição será realizado ao longo de oito meses. Sendo assim, as demissões devem ser realizadas de forma gradativa. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A Nexans Brasil, subsidiária brasileira do Grupo Nexans, anunciou nesta sexta-feira (1º) o fechamento de sua planta em Americana, onde funcionava a antiga Ficap. Segundo a empresa, aproximadamente 260 funcionários trabalham na unidade e as atividades serão transferidas para a planta do Rio de Janeiro.

“A Nexans Brasil também foi afetada por esta crise e tomou todas as iniciativas para reduzir o seu impacto. Mesmo assim, todas essas ações não foram suficientes para permitir a continuidade da operação em Americana”, traz trecho do comunicado, afirmando ainda que o portfólio de produtos fabricados na cidade será compactado e incorporado à produção da unidade carioca da empresa.

Por fim, a Nexans destacou no texto que lamenta o fechamento em função da crise e o momento vivido pelos funcionários que perderão seus empregos. “Nossos colaboradores estão no centro do nosso negócio e reconhecemos que esse é um momento difícil para eles e suas famílias”, finaliza.

História

A planta localizada na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertini, em Americana, começou suas atividades no final do ano de 1974, na época como unidade pertencente à extinta multinacional norte-americana Phelps Dodge, passando depois a se chamar Elecab, outra empresa do mesmo grupo.

Tempos depois, a fábrica foi vendida e passou a se chamar Ficap S/A, se tornando uma das principais empresas do município. Posteriormente, a Ficap foi negociada com o grupo chileno Madeco, que acabou sendo comprado pelo então Grupo Nexans no ano de 2009, que manteve o nome Nexans Brasil na planta americanense até os dias atuais.