Nesta quarta tem “Saúde Compartilhada” no Fundo Social

Nesta quarta-feira (9) o Fundo Social de Solidariedade promove mais uma edição do projeto “Saúde Compartilhada”, das 8h às 11h. O atendimento ocorre na sede do Fundo Social, na rua Antônio Frezzarin, 412, no Jardim São Paulo. Foto: Imprensa/Divulgação

Realizado toda segunda quarta-feira do mês, o projeto disponibiliza testes gratuitos de glicemia e de pressão arterial, com o objetivo de prevenir doenças, como diabetes e hipertensão, e oferecer orientação para uma vida mais saudável.

O projeto também visa atender a demanda de moradores do município que procuram a Farmácia do Fundo Social para solicitar medicamentos para hipertensão e diabetes. A Farmácia recebe doações de medicamentos, que são destinados às pessoas que não podem comprá-los. O telefone é 3461 1267.