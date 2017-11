Na Avenida Brasil, praça será revitalizada após parceria entre Prefeitura e Unimed

As intervenções previstas na praça incluem a restauração completa do gradil, com troca dos vidros que restam por grades; revitalização dos bancos e vasos; pintura dos postes de iluminação; recuperação de parte do piso; implantação de dois novos aparelhos na academia ao ar livre adaptados para pessoas com deficiência; recuperação da área do parque infantil; instalação de placas com orientações sobre a prática de atividades nos aparelhos da academia; restauração das lixeiras; instalação de mais um bebedouro e mais um conjunto de aparelhos para atividades físicas; manutenção e limpeza periódica da área; entre outras.

A Praça “Prefeito Jairo Azevedo”, conhecida como Parque Ideal, localizada na Avenida Brasil, cartão postal de Americana, será totalmente revitalizada. Uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana vai garantir a adoção do local pela cooperativa médica, por meio do programa “Adote uma Praça”. Nesta sexta-feira (24), o secretário da pasta, Odair Dias, visitou a área que receberá as melhorias acompanhado pelas representantes da Unimed, Maria Parra, secretária da diretoria, e Rafaela Santos, assistente de sustentabilidade.

As representantes da Unimed, Maria e Rafaela, destacaram que as academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a praticar atividade física. “Elas auxiliam as Unimeds na promoção da saúde, promovem inclusão social, incentivam as pessoas a combater o sedentarismo, além de reposicionar a marca por meio de boas práticas”, explicaram. As intervenções serão realizadas por meio de parcerias da Unimed com outras empresas que apoiam o projeto.

O presidente da Unimed, Emerson Assis, falou sobre a campanha que estimulou a adoção da praça. “A campanha Mude 1 Hábito está alinhada com o nosso modelo de negócio, que é o Prazer em Cuidar. A iniciativa da Unimed do Brasil nos estimulou não só a ampliar projetos de qualidade de vida já existentes, como também a desenvolver novas ações”, informou. “Temos sentido que a resposta dos cooperados, colaboradores e beneficiários tem sido muito positiva. E para estender a campanha também à comunidade, estamos adotando essa praça, que é uma das principais de Americana e um ponto histórico da cidade. É uma grande satisfação poder oferecer para as pessoas algo que está em nosso DNA: o cuidado com a saúde”, completou.

O projeto final de revitalização da praça deve ser concluído na próxima semana e, na sequência, as obras devem começar. A previsão de entrega é para início de 2018.