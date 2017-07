Mural da campanha “Juntos Somos Fortes” é coberto de cinza, na Avenida Brasil

Foto: Letícia Smania Donanzan / Divulgação

O artista conta que a obra sempre foi alvo de comentários racistas e a sua cobertura também pode simbolizar o momento pelo qual a cidade está passando, com a atual resistência contra o estabelecimento do feriado de Consciência Negra. “Eu não sei a motivação de quem apagou, mas foi mais de um comentário racista que eu ouvi lá, então tem essa questão que é latente. Eu acho até simbólico acontecer isso em um período em que estão querendo tirar o feriado da Consciência Negra. Essa arte sempre foi motivo de muito comentário racista, pode ter incomodado de alguma forma”, conclui o artista.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura de Americana, Denis Carvalho, divulgou uma nota em que repudia o apagamento do mural. Segue o texto na íntegra:

LEIA TAMBÉM: Evento vai oferecer serviços veterinários gratuitamente

“A classe artística, bem como toda a população sensível de Americana, recebeu em choque na tarde desta segunda-feira (10), a notícia em tempo real, de que o mural que fora pintado pelo artista plástico Leonardo Smania, para a campanha “Juntos Somos Fortes”, em parceria com a APAE de Americana, foi apagado. A autorização provisória emitida pelo engenheiro da obra em que o muro pertence, foi vencida. Porém, a arte expressada naquele muro não é como uma pintura qualquer para se passar por cima desta forma. O que foi passado por cima, além das cores, foi da belíssima mensagem que a campanha tenta buscar e de toda delicadeza do trabalho e dedicação do artista. Queremos respeito, com o artista, com a cidade, com a causa. Não queremos mais receber notícias como esta da forma abrupta como foi. Por que fazer isso? Por que não nos utilizarmos do diálogo para criar pontes em comum ao invés de ações extremas que só nos separam? Desta forma, eu, Denis Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Americana, declaro meu repúdio a condução desta atitude. Informo ainda, que, através do mesmo Conselho, iremos discutir o caso e buscar alguma iniciativa em relação a mais uma infeliz ação, que não é um caso isolado e que reflete nossa cultura higienista, negando a verdade do nosso povo e da nossa história.”