Mutirão de combate a escorpiões acontece nos bairros Gramado e Boer

Como forma de combater animais peçonhentos e resposta à população, a Prefeitura de Americana informou que estará a partir deste sábado (26) na Avenida da Amizade, iniciando um mutirão de limpeza e recolhimento de materiais volumosos. A ação na região do Parque Gramado faz parte de uma força-tarefa montada para extermínio destes bichos, ação que foi muito cobrada pelos cidadãos após a morte do menino Cauã Ferrari Santos, de 2 anos, no último dia 11. Foto: Imprensa-Divulgação

Nesta quinta-feira (24), uma equipe da Unidade de Parques e Jardins também foi enviada para limpar e roçar áreas públicas na Praia dos Namorados, Jardim Boer I, Jardim Boer II, Jardim Esperança, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni. Desde o dia 16 estes bairros estão passando por uma operação “pente-fino” de limpeza e são considerados cruciais, uma vez que o menino foi picado nas mediações do Boer.

LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge área na Praia dos Namorados

Além do mutirão, a equipe também irá realizar ações de conscientização dos moradores para evitar o descarte irregular. Apesar de estes serem os primeiros bairros a serem contemplados oficialmente com a força-tarefa, desde o dia do falecimento do garoto, equipes da prefeitura já estavam percorrendo os bairros Santa Maria, São Domingos, Parque das Nações, Morada do Sol, São Roque e Vila Dainese para a limpeza rotineira de áreas e retirada de materiais. “Além do Parque Gramado e Boer, a prefeitura está recolhendo materiais na Rua Florindo Cibin e fazendo a limpeza na pista de caminhada na Avenida Estados Unidos”, escreveu a assessoria de imprensa com relação a ações executadas. M.C.