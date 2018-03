Multas por recusa ao bafômetro aumentam 38%, em Americana

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O número de multas aplicadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) por recusa do teste do bafômetro subiu de 195, em 2016, para 270 no ano passado em Americana, um crescimento de 38,46%. De acordo com estatísticas da Polícia Militar, também aumentou a quantidade de casos de embriaguez ao volante no município. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a corporação contabilizou 95 ocorrências desta natureza dentro da área urbana, 24 a mais que no mesmo período de 2016, que teve 71 motoristas flagrados dirigindo alcoolizados. Na tentativa de reduzir esses números, o Detran endureceu as regras. Os motoristas flagrados sob efeito de álcool, drogas, ou que se recusam a fazer o teste do bafômetro respondem a processo de suspensão do direito de dirigir pelo período de um ano, além de multa.

“O cidadão que é flagrado no teste do bafômetro após ingerir qualquer quantidade de álcool é multado e tem a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. A presença de 0,05 miligrama de álcool por litro de ar expelido já configura infração. O limite equivale a menos de um copo de cerveja. Ou seja, qualquer quantidade de álcool já é suficiente para gerar a infração, o que significa ‘tolerância zero’. Quem recusa a qualquer um dos testes também é multado”, afirmou a PM, em nota.

A multa por conduzir sob influência de álcool ou recusar ao teste é de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quem for penalizado e for flagrado dirigindo enquanto a CNH está suspensa é multado em R$ 5.869,40 e responderá a processo da cassação do direito de dirigir por dois anos. Em todos os casos, no entanto, conforme determina a legislação federal, os condutores autuados pela Lei Seca têm direito à defesa em três instâncias antes da conclusão do processo de suspensão da CNH. Os motoristas podem entrar com recurso pela internet. Basta acessar os serviços online no portaldetran.sp.gov.br e clicar em “solicitar e acompanhar recurso de penalidade”.

OPERAÇÃO. Na tentativa de reduzir as ocorrências de embriaguez ao volante e, principalmente, evitar acidentes com vítimas, a Polícia Militar realiza constantemente a Operação Direção Segura. “Os três maiores causadores mundiais de acidentes hoje são: dirigir embriagado, falando ao celular e sem o cinto de segurança”, afirmou o subcomandante do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), major Rogério Nascimento Takiuchi.

Segundo ele, desde o ano passado, a corporação tem fortalecido as fiscalizações de trânsito fazendo uso do etilômetro, quando necessário. “Tivemos um aumento de jornada especial de trabalho, que é o chamado bico oficial. No ano passado, por exemplo, tivemos oito mil horas extras de policiais. A maioria foi usada na Operação Direção Segura”, explicou. Takiuchi informou ainda que nas sextas-feiras e sábados, as operações da Polícia Militar são intensificadas em pontos estratégicos da cidade.