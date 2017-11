Mulheres são presas com drogas e lança-perfume em festa

Duas mulheres foram presas e um menor detido por tráfico de drogas em uma festa realizada no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), na tarde deste domingo (19). Foram apreendidos 3,5 quilos de maconha, 89 gramas de cocaína, lança-perfume, três celulares e R$ 330. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares realizavam patrulhamento pelo recinto quando viram três pessoas sentadas no canto de um muro em atitude suspeita. A equipe se aproximou e flagrou porções de maconha nas mãos de cada um, além de um kit da droga pronto para venda.

LEIA TAMBÉM: Feiras de rua ainda atraem população em 14 bairros

Dentro do tênis do menor, os policiais encontraram um frasco de lança-perfume e um kit de maconha. No tênis de uma das mulheres, havia uma embalagem de lança-perfume ainda maior e um kit da mesma droga. Com a segunda suspeita, policiais apreenderam R$ 330 e porções de maconha.