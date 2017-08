Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A PM (Polícia Militar) de Americana prendeu em flagrante uma mulher que carregada um tijolo de 97g de maconha. A ação ocorreu durante a Operação Bloqueio, realizada na noite deste sábado (19) na esquina da Avenida Europa com a Avenida Bandeirantes, no bairro Jardim Guanabara. A mulher foi encaminhada à Cadeia Feminina de Monte Mor.

De acordo com informações da PM, um VW Gol cinza suspeito foi parado durante a operação. Dentro dele, estavam duas mulheres e um homem. Na abordagem policial no interior do veículo, os militares encontraram, nos pertences da mulher que estava no banco do passageiro, um tijolo de maconha pesando cerca de 97g.

Já no bolso do motorista, foi encontrada uma carteira com R$ 3.600,00 em dinheiro. Já no interior do veículo, foram localizadas várias peças de roupas novas, todas com etiquetas. A mulher com a droga foi detida em flagrante por tráfico de entorpecentes, enquanto os demais ocupantes do Gol foram qualificados como averiguados e liberados em seguida.