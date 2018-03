Mulher é presa após furtar TV de loja de departamentos

Uma moradora do Jardim Amanda II, em Hortolândia, foi presa em flagrante na tarde deste sábado, no centro de Americana, após furtar uma televisão de 40 polegadas de uma loja de departamentos localizada em frente a Praça Comendador Müller. De acordo com o boletim de ocorrência, a balconista A.S.S., de 37 anos, foi encaminhada para a cadeia pública de Monte Mor;

A ação aconteceu por volta das 12h. A PM (Polícia Militar) foi acionada por uma funcionária da loja de departamentos, que estava trabalhando quando suspeitou de uma mulher que estava dentro da loja. Em determinado momento, dois homens se aproximaram da vendedora e começaram a perguntar sobre produtos da loja a fim de distraí-la.

Segundo a vendedora, quando os homens saíram da loja, ela percebeu que a mulher havia sumido e que uma caixa com uma TV de 40 polegadas havia desaparecido do estande dos televisores. A vendedora acionou os policiais e falou do ocorrido. Disse, ainda, que tanto a mulher quanto os dois homens já tinham visitado a loja, porém, sem comprar nada.

A funcionária passou as informações do trio aos policiais, que iniciaram uma busca pelas imediações. Na Rua Washington Luiz, esquina com a Avenida Antônio Lobo, os policiais encontraram a mulher suspeita dentro de um GM Corsa estacionado. Dentro do carro, havia uma TV igual a que havia desaparecido na loja no banco de trás.

Eles questionaram a mulher sobre a mercadoria e a mulher disse que não tinha a nota fiscal do equipamento eletrônico. A mulher foi levada para a CPJ (Central da Polícia Judiciária), onde foi reconhecida. O veículo foi apreendido e a TV devolvida à vendedora.