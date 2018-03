Mulher é presa ao tentar entrar com maconha no CDP

Uma mulher cuja idade não foi divulgada acabou detida neste domingo (25), quando tentava entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana com maconha escondida em cigarros, com o objetivo de entregar a droga ao seu filho, detendo do local. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de São Paulo, a mulher chegou ao Centro de Detenção Provisória “AEVP Renato Gonçalves Rodrigues” com uma sacola, supostamente de mantimentos para o filho e, durante revista, os agentes penitenciários acabaram encontrando a droga.

A Polícia Militar foi acionada pelos agentes e a mulher foi detida e conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde o caso foi registrado. O CDP também instaurou um procedimento disciplinar para apurar a suposta cumplicidade do preso que receberia o entorpecente.