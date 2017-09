Mulher é detida por xingar e tentar agredir policiais

Uma mulher foi detida por desacato após tentar agredir e xingar policiais militares na madrugada deste domingo (3), em Americana. Ela foi vista saindo de uma residência apontada como esconderijo de criminosos, no Cordenonsi, e ao ser abordada pelos soldados, ficou transtornada e tentou dar três socos em um dos policiais, sendo necessário algemá-la. Foto: Arquivo / O Liberal

O caso aconteceu por volta das 5h30, na Rua Diogo de Faria. Policiais foram até o local na tentativa de encontrar os suspeitos de um roubo na Rua João Bernestein. Ao chegar no endereço, no entanto, se depararam com a mulher – a idade não foi divulgada – saindo da residência.

Os PMs pediram para a mulher colocar as mãos na cabeça. Ela não atendeu ao pedido e tentou agredir um dos policiais, que a imobilizaram e a algemaram. A suspeita, então, começou a xingar os soldados de “porcos” e os ameaçou dizendo que “se pudesse arrancaria a arma deles e daria um tiro em suas cabeças”. Ela teria ainda destruído o relógio de um dos policiais.