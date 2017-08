Mulher é detida após furtar loja no Centro de Americana

Uma mulher foi detida nesta terça-feira (1º) no Centro de Americana após furtar uma loja de roupas infantis e esconder as peças em sua bolsa. Ela já tinha antecedentes criminais por furto e foi encaminhada a Cadeia Feminina de Monte Mor. Foto: Polícia Militar/Divulgação

A PM (Polícia Militar) informou que os policiais faziam patrulhamento preventivo na região central quando avistaram uma mulher que, ao notar a presença dos militares na Rua 30 de Julho, saiu correndo em direção a linha férrea. Ela foi alcançada na Avenida Dr. Antônio Lobo e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro de sua bolsa havia diversas peças infantis, com etiquetas da loja, porém sem nota fiscal.

A suspeita confessou que havia furtado as peças. Os PMs então se dirigiram à loja e a proprietária reconheceu as roupas como sendo de seu comércio. Ela disse também que a mulher tinha entrado no estabelecimento e não havia comprado nada. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante por furto.