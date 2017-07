Mulher é detida ao tentar entrar no CDP com celular

Uma mulher foi detida na manhã deste domingo (2) ao tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana com dois celulares nas partes íntimas. A visitante é companheira de um dos presos. Os aparelhos medem sete centímetros cada um. Eles foram apreendidos e a mulher levada à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Foto: Divulgação

De acordo com informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), a mulher foi submetida ao procedimento de revista mecânica, por agentes de segurança penitenciária feminina, e o detector de metais acusou a presença de metal no corpo da visitante. Questionada, ela informou que carregava dois celulares em suas partes íntimas.

A mulher foi levada por policiais militares à CPJ para elaboração de um boletim de ocorrência. Também foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do preso que receberia os celulares, bem como as medidas administrativas com relação a visitante.