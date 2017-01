Mulher é atingida por estilhaços de vidro durante assalto em Americana

A auxiliar de escritório K.G.S., de 29 anos, foi atingida por estilhaços de vidro na noite desta quarta-feira (4), em Americana, após um assaltante disparar uma arma de fogo contra o carro em que ela estava. O veículo da vítima foi levado na ação.

O caso aconteceu às 21h, na Rua Paranapanema, no bairro Vila Dainese. A mulher estava dentro de um veículo Onix, aguardando pela mãe, quando uma moto com dois homens se aproximou. O garupa desceu e, com um revólver, começou a gritar. Em seguida, o criminoso efetuou um disparo, que atingiu o vidro do automóvel. Os estilhaços caíram nos braços e no rosto da mulher, que saiu do carro segurando uma bolsa e um celular.

Porém, o assaltante pegou os objetos da mão da auxiliar, entrou no carro e fugiu. O motociclista saiu em seguida, fazendo o mesmo trajeto do veículo. A vítima registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.