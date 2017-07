Mulher com bebê no colo é assaltada em Americana

Uma cozinheira de 35 anos, que segurava a filha de 3 meses no colo, foi assaltada na noite desta quarta-feira (26), em Americana. O crime ocorreu por volta das 21 horas, na Avenida de Cillo, na altura do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia a pé quando foi surpreendida por um homem, que perguntou a hora. Ao responder, a cozinheira disse que o suspeito a agrediu com um chute na perna e puxou a bolsa com pertences da filha.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O criminoso também apontou uma arma e mandou a vítima passar o celular que estava em sua mão. Dentro da bolsa levada pelo assaltante, havia R$ 10 e roupas do bebê. A cozinheira descreveu o autor como sendo de cor parda e alto. No momento do crime, ele usava roupa preta e um boné.