Mulher cai em golpe e perde quase R$ 2 mil

Uma operadora de máquinas de 48 anos, moradora de Americana, caiu no golpe do falso prêmio e perdeu R$ 1.899,70 na manhã deste sábado (5).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher havia recebido em seu celular na sexta-feira (4) uma mensagem de texto de uma empresa de telefonia dizendo que ela havia ganhado um suposto prêmio de R$ 20 mil e mais dois smartphones.

No sábado (5), por volta das 11h, a operadora recebeu uma ligação da região 011, mesmo DDD utilizado na mensagem, informando que ela deveria ir até a Caixa Econômica Federal sem desligar a ligação e digitar alguns dígitos para receber o prêmio em sua conta corrente.

A mulher então se dirigiu até a agência que fica na Avenida Paschoal Ardito, e mantendo a ligação passou a digitar os números pedidos pelo suposto atendente da empresa de telefonia. Entretida, ela não notou que estava digitando dados de transferência de sua conta para outras duas contas correntes no Estado do Ceará. Os valores das duas transferências foram de R$ 1.499,85 e R$ 399,85.