MP quer fechar cerco contra Diego De Nadai

Foto: Arquivo / O Liberal

Depois de a Justiça ter localizado apenas R$ 671 em bens na conta do ex-prefeito de Americana, Diego De Nadai (PTB), o Ministério Público Estadual protocolou um pedido para fechar o cerco contra o político e o escritório Antonio Sérgio Baptista Advogados Associados. Na semana passada, foi concedida uma liminar, em uma ação de improbidade, para sequestro de R$ 1 milhão em propriedades da dupla, mas a penhora localizou pouco valor.

Com a nova petição, a Promotoria quer buscar indisponibilidade de outras coisas de valor que vão além dos bens. O pedido depende de aprovação judicial e pode bloquear ações e cotas societárias, títulos e até mesmo pedras e metais preciosos.

O pedido foi feito pelo promotor Sérgio Claro Buonamici, autor da ação de improbidade administrativa que acusa Diego, quando prefeito, de agir irregularmente na contratação de um escritório de advocacia para a prestação de assessoria jurídica à prefeitura, sem licitação.

No entendimento da acusação, o trabalho feito pela empresa de Batista poderia ser executado por servidores da Secretaria de Negócios Jurídicos e o modelo de contrato também não justificaria a dispensa de licitação. Pela lei, a concorrência é dispensada quando há exclusividade de conhecimento e do produto oferecido. Na decisão liminar, a Justiça entendeu que a solicitação é pertinente e para garantir que haja pagamento em caso de condenação acatou o pedido de liminar.

No pedido à Justiça protocolado no dia 19, Buonamici pede que se expanda a capacidade de bloqueio das propriedades do escritório e do ex-prefeito. Primeiro, pede que seja comunicada a Comissão de Valores Mobiliários. “Comunicando a indisponibilidade dos títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado de propriedade dos réus”, informou o documento.

O promotor ainda quer a indisponibilidade de ações e cotas de sociedades e de pedras e metais preciosos.