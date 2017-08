MP mantém inquérito contra Meche por contratar assessora

O Conselho Superior do MP (Ministério Público) decidiu manter aberto o inquérito civil que investiga o vereador Marschelo Meche (PSDB), de Americana, pela suposta contratação irregular da assessora Elisabete Cristina dos Santos. Ela supostamente repassava seu salário para o próprio filho, Bruno Henrique, que era quem de fato trabalhava no gabinete, mas não podia ser remunerado pela câmara por já receber como professor do Estado. O Conselho do MP acatou um recurso movido pelo Movimento Transparência Americana – grupo formado há 3 anos por lideranças da sociedade civil, com a proposta de acompanhar os gastos públicos.

O caso, revelado pelo LIBERAL, rendeu uma representação no MP contra o vereador, que também passou a ser investigado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa de Leis.

Meche se defendeu dizendo que se confundiu durante a entrevista e afirmou que Elisabete era mesmo sua assessora contratada. Bruno alegou que era apenas um militante do partido, continuava com suas aulas no Estado e atuava como um voluntário no gabinete, sem salário.