MP estuda entrar com ação contra prefeitura

A Prefeitura de Americana e o Ministério Público não conseguiram chegar a um acordo em relação à reestruturação do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, e a Promotoria de Justiça analisa agora a possibilidade de entrar com uma ação civil pública contra o município. Estão faltando, ao menos, quatro profissionais para completar o quadro do Caps, sendo um psiquiatra e três profissionais de nível médio para aplicar oficinas ocupacionais.

A Secretaria de Saúde de Americana disse que realizou contato com a Promotoria, mas que não houve nenhuma definição. “Ciente quanto ao prazo concedido e a situação já explicada ao Ministério Público, a Secretaria de Saúde vem buscando, junto à prefeitura, os meios possíveis e legais para realizar as contratações dos profissionais”, disse a pasta.

O Ministério Público atualmente investiga a situação do Caps através de um inquérito civil aberto no final do ano passado. Em agosto, o Conselho Tutelar protocolou uma representação junto ao MP reforçando a falta de funcionários e relacionando isso a uma demora de meses no início de tratamentos.

O Caps Infantil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com problemas relacionados à saúde mental, incluindo uso de álcool.