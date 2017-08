MP denuncia motorista pela morte de ciclistas em rodovia

“O denunciado, ao conduzir o veículo automotor em via expressa com elevado nível de álcool no sangue (0.92mg/l ar alveolar expelido) e sem possuir carteira de habilitação, revela que, além de assumir o risco de causar grave acidente, com a consequente morte e/ou ferimentos em terceiros, pouco se importou com o resultado que sua conduta poderia gerar”, escreveu o promotor de Justiça, Jonas Maniezo Moyses, na denúncia oferecida a Justiça.

O Ministério Público de Limeira denunciou por homicídio duplamente qualificado o motorista que matou os ciclistas Diogo Cia de Faria e Márcio José Bechis, na Rodovia dos Bandeirantes, no dia 16 de julho. O órgão entendeu que o técnico de informática Hyoran Gabriel Alves de Oliveira, de 20 anos, matou por motivo fútil os moradores de Americana e Nova Odessa, uma vez que ele dirigia alcoolizado e sem possuir carteira de habilitação. O MP também alegou que por ter atingido as bicicletas por trás, o motorista não teria dado chance de defesa as vítimas. Se acatada a denúncia, Oliveira pode ser condenado até 60 anos de reclusão.

Oliveira, que está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Piracicaba desde então, luta para conseguir responder o processo em liberdade. O advogado que o defende, Reginaldo Dias, disse que foi negado o pedido de liberdade no final da tarde desta segunda-feira. “Vamos entrar com o habeas corpus nas próximas horas. Primeiro porque não concordo com a denúncia feita pelo MP, segundo porque não concordo que ele tenha que responder ao processo preso. Ele solto não coloca em risco a ordem pública e eu entendo que ele reúne todas as condições para responder em liberdade, até para garantir ampla defesa”, comentou Dias. Foto: Divulgação

Com relação as acusações feitas pelo Ministério Público, o advogado que defende Oliveira afirmou que o enquadramento sugerido pelo órgão é “absurdo”, mas ressaltou que os atos cometidos foram graves. “O que aconteceu foi gravíssimo. Não tem nem que entrar nesse mérito. Só que o Hyoran tem que responder de acordo com a legislação penal e de trânsito e não de acordo com o calor público”, pontuou. “Ele está arrependido e quer pagar por isso, inclusive em uma das nossas últimas conversas ele falou em entrar em contato com a família das vítimas, mas eu entendo que não é o momento agora. Está tudo muito recente”, declarou Reginaldo Dias.

O advogado também afirmou que deverá combater os argumentos do promotor com base no risco assumido pelas vítimas ao trafegar em acostamentos. “Assim como o Hyoran assumiu o risco de matar quando pegou o volante é evidente também que houve o risco assumido infelizmente pelas vítimas”, disse.

O ACIDENTE

O atropelamento aconteceu por volta das 8 horas do domingo, dia 16 de julho. Os cliclistas Diogo de Faria, que morava em Americana e era proprietário de uma imobiliária, e o professor de Educação Física, Márcio Bechis, residente em Nova Odessa, treinavam na Rodovia Bandeirantes, na altura de Limeira, quando foram atingidos pelo veículo Corsa, que capotou em seguida. Os dois morreram no local, apesar do helicóptero Águia da Polícia Militar ter sido acionado para tentar prestar socorro às vítimas. Oliveira foi levado ao hospital e depois preso.