MP dá 30 dias para DAE acabar com despejo de esgoto em doze pontos

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Ministério Público de Americana deu 30 dias para que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) vistorie e acabe com o descarte de esgoto in natura em 12 pontos da cidade. O pedido foi feito pelo promotor de Justiça, Daniel Tadeu Mano, na portaria que instaurou inquérito civil para apurar possíveis crimes ambientais praticados pela autarquia. A câmara foi notificada da decisão nesta segunda-feira, após o vereador Sergio Alvarez, o padre Sérgio (PT), denunciar a prática ao MP.

Na portaria do dia 9, o promotor quer que os técnicos do DAE vão até os pontos indicados pelo vereador e constatem a existência de despejo ou não e apliquem todas as medidas necessárias para parar esta prática. Relatórios dessas visitas devem ser apresentadas dentro de um mês.

LEIA TAMBÉM: Gama flagra venda de bebida alcoólica a menor de idade e comerciante é detido

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) também foi notificada em urgência para que vistorie os mesmos pontos e apresente conclusões sobre a prática de crime ambiental e os possíveis responsáveis pelos descartes. O promotor também quer que a Cetesb sugira meios de recuperação das áreas que estiverem degradadas. As autoridades policiais também foram informadas sobre a abertura do inquérito e poderão ser acionadas se comprovada a prática criminosa.