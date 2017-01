MP cobra multa de Capivara e presidente de entidade

O Ministério Público Estadual pede execução de sentença para que o ex-assessor da Prefeitura de Americana, Marco Antônio de Paula, o Capivara, e a presidente da FDDIP (Frente de Defesa dos Direitos de Interesse Popular), Paula Fernanda Ferreira, paguem multa por desobediência à ordem judicial. A entidade foi proibida de atuar por meio de liminar em 2013, mas o LIBERAL mostrou que Capivara continuou a promover ocupações e a cobrar dinheiro de famílias com o argumento de que construiriam um bairro de casas populares.

Capivara foi assessor do ex-prefeito cassado de Americana, Diego De Nadai (PTB), e se identifica como um “relações públicas” da FDDIP. Na prática ele coordena a instituição responsável pelo “Residencial Capivara”, ocupação irregular formada por dezenas de famílias em área pública do Pós-Represa que terminou após reintegração de posse no ano passado. O ex-assessor chegou a ser condenado por estelionato depois de “vender” um projeto habitacional para área destinada à agricultura familiar.

Por conta dos problemas envolvendo a área do residencial Capivara, a juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, determinou a suspensão das atividades da FDDIP após solicitação da Promotoria. Mesmo tendo sido notificados a respeito da decisão em 2014, os responsáveis pela frente continuaram a ocupar terrenos, receber dinheiro e cadastrar novos interessados. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em julho do ano passado o LIBERAL mostrou que, mesmo depois do despejo do Residencial Capivara, a FDDIP cadastrava famílias e cobrava R$ 100 por mês para cada cadastrado para que tivessem direito a uma área próxima à fábrica da Toyobo.

Inicialmente, o promotor pediu que Capivara e Paula arquem com R$ 1,5 mil cada um como multa e, caso isso não ocorra, tenham bens e contas penhoradas. O pedido ainda depende de análise da juíza.

A reportagem do LIBERAL tentou contato com a advogada da FDDIP e de Capivara, Yone Ribeiro da Silva, mas ela não atendeu ou retornou aos chamados da reportagem. O local onde funcionava a antiga sede da associação está fechado.