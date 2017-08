MP cobra explicações sobre crise na Saúde de Americana

Um ofício do MP (Ministério Público) pede explicações da Prefeitura de Americana sobre as denúncias apresentadas no mês passado pela Comissão de Saúde da câmara, apontando possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Fusame (Fundação de Saúde de Americana) e a Associação Plural, que contrata os serviços de médicos que atendem no Hospital Municipal. O promotor Clóvis Cardoso de Siqueira também pede do governo municipal esclarecimentos sobre a falta de profissionais e atendimento médico especializado na rede.

A vereadora Maria Giovana (PC do B), presidente da Comissão de Saúde da Câmara, avalia que o despacho comprova a falta de transparência ao contrato. Para ela, existe um aval da Promotoria de Justiça para que o próprio Legislativo, por meio das comissões, investigue todos os contratos firmados com terceiros para a prestação de serviços em áreas essenciais. “Dentro de toda a documentação apresentada, a próprio promotor não se convenceu de que o contrato é regular”, disse ela.

A comissão questionou principalmente o salário alto pago a um pequeno grupo de médicos, que chegara a R$ 35 mil cada um, por conta do número registrado de horas de trabalho. Além de querer informações sobre a lisura da marcação do ponto, os vereadores apontaram que um médico pago pela Plural tem cargo na Fusame. “Não se pode admitir que um diretor do hospital negocie adendos contratuais com a organização que o remunera. No mínimo, isso é imoral”, comentou.