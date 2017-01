Movimento feminista cresce em Americana

O dia 11 de junho de 2016 ficou marcado na história das militantes feministas de Americana. Nessa data, diversas mulheres se reuniram na Estação Cultura, na Avenida Antonio Lobo e marcharam até a Praça Comendador Muller, no centro. O ato, chamado de ‘Por Todas Elas’, era uma crítica as investigações que estavam ocorrendo na época sobre o caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro envolvendo uma adolescente de 16 anos.

Surgia, ali, o Coletivo Juntas em Americana, uma derivação de um movimento nacional da juventude, que começou em São Paulo no ano de 2011. “Surgiu a necessidade de ter um movimento feminista. A pauta das mulheres é igualmente necessária como a do transporte público, do racismo e da LGBTfobia”, ressalta Beatriz Silva de Andrade, 22 anos, uma das organizadoras do coletivo.

Desde, então, o movimento tem realizado cine debate, piqueniques e encontros de empoderamento, sendo que todos os eventos são discutidos os temas que envolvem o feminismo. “No primeiro ato que fizemos aqui em Americana participaram várias meninas e elas se interessaram, falaram que a gente precisava mesmo se reunir na cidade e fazer algo para as mulheres. Então, as meninas começaram a se movimentar mais. Assim como no Brasil inteiro, a luta pelas mulheres foi ganhando mais voz. As meninas estão mais à vontade para conversar e colocar o feminismo em sala de aula. A busca pelo espaço está crescendo”, afirma Vitória Galete Gomes, de 23 anos, que também está à frente da organização do Juntas.

Em seis meses de atuação na cidade, o movimento já colhe seus frutos. Recentemente, um grupo de dez alunas secundaristas de Americana enviou uma carta aberta relatando o machismo que tinham sofrido dentro da escola. “Elas se uniram, escreveram a carta e mostraram que não vão tolerar o machismo”, destaca Beatriz.

Para as militantes, o coletivo é uma forma de garantir para outras mulheres o acesso as informações. “O Coletivo Juntas é importante para empoderar outras mulheres”, frisa Beatriz. No próximo ano, o objetivo é ampliar ainda mais as discussões feministas. “Para 2017 a ideia é aumentar a atuação. Nossa ideia é fazer encontro de empoderamento feminino e continuar com reuniões abertas para outras mulheres aderirem”, adianta Vitória.

