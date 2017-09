Motorista relata ameaça de pedinte com escorpião em Americana

O engenheiro civil, Carlos Henrique Nogueira da Silva, de 23 anos, relatou ter sido ameaçado por um pedinte no semáforo do cruzamento da Rua dos Antúrios com a Avenida de Cillo, em Americana, na noite desta quinta-feira (7).

“Eu tinha ficado sabendo do caso do rapaz que foi furado por um morador de rua com uma seringa no semáforo, então estava com o vidro entreaberto, aí quando disse que não tinha moedas para dar, ele mostrou o escorpião em sinal de ameaça, eu fechei o vidro ‘rapidão’ e ele saiu”, contou o motorista.