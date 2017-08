Motorista perde o controle e carro capota na SP-304

Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Um carro capotou na tarde deste domingo (6) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O acidente aconteceu por volta das 15h50 no sentido Rodovia Anhanguera, no trecho entre as avenidas Iacanga e Cillos, em Americana.

Segundo informações preliminares da polícia, três pessoas estavam em um Golf quando o motorista perdeu o controle da direção. Assim, o veículo capotou na via. Uma das vítimas estava fora do carro quando o resgate chegou.

Os três ocupantes do veículo foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Até a publicação desta reportagem, o LIBERAL não conseguiu confirmar o estado de saúde das vítimas.